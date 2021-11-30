За сутки в Орле сбили шестерых пешеходов, один человек погиб

Вчера на Михалицына в течение 15 минут произошли две похожие аварии.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, за минувшие сутки в Орле произошло четыре ДТП с пострадавшими. Все инциденты связаны с наездом на пешеходов. В результате пять человек получили телесные повреждения, а один погиб.

Вчера утром на улице Михалицына два похожих инцидента произошли в течение 15 минут. В 08.15 манипулятор «Мерседес Бенц» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат», после чего сбил 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Пожилую женщину доставили в Орловскую областную клиническую больницу, где она скончалась.

Спустя 15 минут на той же улице другой манипулятор, «Шевроле Лачетти» сбил 53-летнего мужчину.

Поздним вечером под колеса «Тойта Рав 4» попал мужчина 42 лет. Это произошло на улице Гайдара.

А сегодня ранним утром на Наугорском шоссе водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил сразу трех пешеходов — двух мужчин и одну женщину. Отмечается, что потерпевшие втроем переходили дорогу в неположенном месте.

ИА «Орелград»