В музее-заповеднике сформирован фонд саженцев-потомков дуба.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил увековечить память Тургеневского дуба, погибшего вчера из-за урагана.

«В будущем году Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» будет отмечать свой вековой юбилей. К этому событию готовится вся Россия, наш регион, культурная, литературная, научная общественность. Есть много планов, мероприятий, программ, как запечатлеть эту веху в истории. Сегодняшняя трагедия вынуждает перестроить планы и наша с вами задача найти решение, как увековечить память знаменитого Тургеневского дуба. В Музее-заповеднике сформировали фонд саженцев-потомков дуба. Некоторые деревья уже достигли 3-метровой высоты. Сохранился мощный ствол дерева… Придется искать способы, как нам обессмертить на века это символическое наследие и историческую реликвию», — цитирует Андрея Клычкова его пресс-служба.

Ранее «Орелград» сообщал, что вчера днем из-за ураганного ветра с корнем вырвало легендарный Тургеневский дуб, который почти двести лет рос на территории нынешнего музея-заповедника Спасское-Лутовиново. По легенде, дерево посадил сам Иван Тургенев в подростковом возрасте. Последние исследования подтверждали вероятность того, что легенда правдива.

ИА «Орелград»