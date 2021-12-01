Экс-главу «Дормаша» Гудкова дисквалифицировали

На полгода ему запретили занимать руководящие должности.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению инспекции Федеральной налоговой службы по городу Орлу к Вячеславу Гудкову, известному в Орле в качестве экс-руководителя некогда процветавшего завода «Дормаш». Напомним, это предприятие обанкротилось несколько лет назад, хотя областные власти предпринимали попытки по его спасению. История с крахом завода все еще не закончена. В данном случае налоговики просили суд привлечь Гудкова к административной ответственности по ч.8 ст.14.13 КоАП РФ в виде дисквалификации.

В качестве обоснования заявленных требований налоговики указали, что Гудковым не исполнен вступивший в законную силу судебный акт о привлечении его к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «Дормаш». Ответчик в судебное заседание не явился, поэтому иск был рассмотрен без него. Как уже писал «Орелград», процедура конкурсного производства в отношении ЗАО «Дормаш» была введена в марте 2017 года. В августе 2018 года ООО «Артемис» обратилось в арбитражный суд Орловской области с заявлением о привлечении бывшего руководителя завода Гудкова к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-должника.

В декабре 2018 года конкурсный управляющий «Дормаша» Анжела Юдина в рамках дела о банкротстве также обратилась в арбитраж с заявлением о привлечении Гудкова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 853,173 миллиона рублей. Эти деньги должны были быть выплачены бывшим директором заводу. Конкурсному управляющему суд в удовлетворении заявления отказал. А вот заявление компании «Артемис» в августе 2020 года было удовлетворено частично. Суд вынес определение о привлечении Гудкова к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «Дормаш» в сумме 194,8 миллиона рублей.

В апреле текущего года была произведена частичная замена взыскателя — ЗАО «Дормаш» на его правопреемника, которым стала ФНС России. Тогда же был выдан исполнительный лист на 90,3 миллиона рублей. Поскольку он не был исполнен, в конце сентября 2021 года налоговики составили протокол об административном правонарушении в отношении Гудкова. Этот материал был рассмотрен областным арбитражем. Суд удовлетворил требования налоговиков и наказал Гудкова дисквалификацией сроком на шесть месяцев. Это означает, что в течение полугода ему будет запрещено занимать руководящие должности. Однако на решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»