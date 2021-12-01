Эксперты называют Клычкова идеальным кандидатом в президенты от КПРФ

Отсутствие харизмы, системность, умение работать в соцсетях.

Эксперты Владимир Слатинов и Дмитрий Фетисов сошлись во мнении, что губернатор Орловской области Андрей Клычков является идеальным кандидатом от КПРФ на предстоящих выборах Президента Российской Федерации.

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что региональный и федеральный имидж Клычкова существенно отличаются. Если у активной части жителей Орловской области губернатор от КПРФ ассоциируется с тотальными провалами региональной власти, то на федеральном уровне он устраивает и Геннадия Зюганова, и Администрацию Президента.

«Он — «договорный» губернатор, он закончил знаменитые «губернаторские курсы» РАНХиГС и в этом смысле даже может рассматриваться в компании региональных руководителей «новой волны» (правда, как «политический» ее представитель). Иначе говоря, он — вполне системный. Наконец, у него нет сильной харизмы для мощного выступления на выборах Президента, но это как раз то — что нужно. Для Кремля в 2024-м году и в случае похода Владимира Путина на новый срок (что сегодня выглядит как наиболее вероятный сценарий), и даже в случае начала «транзита», неприемлем кандидат от КПРФ уровня и с харизмой Павла Грудинина, нужен как раз системный и относительно слабый, пусть и молодой. Поэтому, я вполне допускаю, что и Афонин, и Клычков (один из них) могут стать согласованными с Кремлем кандидатами на выборах-2024 от КПРФ как раз в силу своей явно недостаточной мощи по отношению к кандидату от власти. Более того, сегодня с точки зрения большей встроенности в системное поле и большей имиджевой слабости предпочтительней выглядит как раз Андрей Клычков», — заявил Слатинов.

Дмитрий Фетисов также считает, что из пары Афонин-Клычков орловский губернатор выглядит предпочтительнее: «Афонин лоялен той башне Кремля, с которой у кураторов политического блока имеется конфликт. А вот Андрей Клычков не просто подходит под задачи Кремля, но и вполне лоялен действующему руководству АП».

«Харизмы, действительно нет, заметных управленческих достижений нет, публичной политики Клычков боится. Но есть у него одно ценное качество (которого пока нет у Афонина), и которое более чем устраивает Администрацию Президента. А именно умение работать в социальных сетях. Попав на Орловщину и сделав ставку на работу в социальных сетях, Клычков, несмотря на фантастические провалы в работе по вине своего окружения, может похвастаться очень хорошим рейтингом в регионе. Именно такой имидж губернатора наиболее успешно зашел орловчанам в текущем политическом моменте в регионе и всеобщей пассивности и инертности населения. Поэтому прав Слатинов заявляя, что Клычков – идеальный кандидат от КПРФ на президентских выборах. И протестный электорат в сети соберет, повысив уровень легитимности выборов, и победу у «основного кандидата» даже чисто случайно отнять не сможет», — заявил эксперт.

ИА «Орелград»