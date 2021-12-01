«Лесной картель» раскрыли в Орловской области

Решение по делу о «лесном сговоре» вынесут перед Новым годом.

«Орелград» продолжает следить за рассмотрением антимонопольного дела, возбужденного Орловским УФАС по материалам Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры. Ответчиками по нему выступают управление лесами Орловской области, автономное учреждение Орловской области «Ливнылес» и ИП Акишин. Внимание прокуратуры привлекло то, что в последние годы указанное учреждение заключало лесные контракты только с одним ИП, выручка которого за это время от данных контрактов превысила 6 миллионов рублей.

В ходе разбирательства, которое тянется уже несколько месяцев, было установлено, что учреждение получало одобрение на сделки от наблюдательного совета, членами которого являются чиновники облуправления лесами. Сам ИП оказался в прошлом лесничим. Он утверждает, что инициатива исходила от «Ливнылеса». По его словам, деловая переписка с «Ливнылесом» не велась, все вопросы решались при личных встречах и посредством телефонных переговоров. Из представленных чиновниками пояснений следует, что они изучали рынок, делали соответствующие запросы и пришли к выводу, что кроме указанного ИП никто данной деятельностью не занимается.

Орловское УФАС установило, что всего с бизнесменом было заключено 35 договоров аренды лесохозяйственной техники и оборудования без проведения конкурентных процедур. В результате получилось так, что на протяжении четырех лет одним и тем же ИП «выполнялась существенная доля работ в рамках государственных заданий — от 37,29 до 50,32 процента в денежном выражении». Управлению лесами Орловской области, считают антимонопольщики, эти обстоятельства были известны. «Ливнылес» пояснило, что «учитывая недооснащенность учреждения техникой, а также нехватку кадров в период с 2018 по 2021 годы, оно самостоятельно не могло бы выполнить работы по государственному заданию в установленный срок». В связи с этим возникла необходимость привлечения сторонних организаций для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

УФАС провело собственный анализ рынка, чтобы убедиться в том, что помимо указанного ИП никто больше не может выполнять лесные работы. Анализ показал, что в Орловской области зарегистрировано 107 хозяйствующих субъектов, заявивших в качестве основного или дополнительного вида экономической деятельности лесоводство и прочую лесохозяйственную деятельность, а также 105 организаций, для которых эта деятельность является сопутствующей. Иными словами, выбирать можно было более чем из 200 деловых партнеров, но выбор ежегодно падал только на одного ИП. Комиссия УФАС пришла к выводу о наличии между управлением лесами, «Ливнылесом» и ИП «ограничивающего конкуренцию соглашения, что привело или могло привести к созданию последнему преимущественных условий осуществления предпринимательской деятельности, и, как следствие, к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке». В этом усматриваются нарушения части 4 статьи 16 ФЗ «О защите конкуренции». Учитывая то, что обязательства по заключенным договорам уже давно исполнены, УФАС решило предписание не выдавать. Окончательное решение по делу будет вынесено 22 декабря. Если факт нарушения будет официально установлен таким решением, то встанет вопрос о наказании виновных должностных лиц, которое будет как минимум административным.

ИА «Орелград»