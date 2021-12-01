Орловцам «простили» 100 миллионов рублей налогов

От уплаты имущественных налогов в Орле освобождены льготники.

В 2021 году на территории города Орла сумма предоставленных физическим лицам, то есть простым гражданам налоговых льгот за 2020 год превысила 100 миллионов рублей. Такие сведения озвучила пресс-служба регионального управления ФНС России. Так, общий объем льгот по транспортному налогу для жителей областной столицы превысил 21 миллион рублей, по земельному налогу составил около 32 миллионов, а по налогу на имущество – более 53 миллионов рублей.

«Налоговый кодекс Российской Федерации закрепляет список граждан, имеющих право на федеральные льготы по налогу на имущество и земельному налогу, — напоминает управление ФНС. — Кроме того, региональные и местные органы власти могут устанавливать дополнительные льготы и льготные категории налогоплательщиков».

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы и подтверждающие документы можно через личный кабинет на налоговом сервисе или по почте. Также у граждан есть возможность лично обратиться с таким вопросом в любую налоговую инспекцию или отделение МФЦ Орловской области. Подробнее узнать о льготах по всем имущественным налогам можно с помощью специального сервиса ФНС России.

«Если налогоплательщик относится к категориям лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомлении или возникла впервые, целесообразно подать в любой налоговый орган заявление о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц», — отмечают при этом налоговики. Для этого требуется заполнить заявление по типовой форме, а также представить документы, подтверждающие право на льготу.

ИА «Орелград»