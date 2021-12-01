Орлу опять остались «налоговые крохи»

При общем росте сбора налогов областная столица себе оставила совсем немного.

В текущем году поступления налогов в Орле увеличились более чем на 3,7 миллиарда рублей по сравнению с показателями предыдущего года. Такие оперативные данные приводит региональное управление ФНС России. Статистика одновременно и впечатляет, и удивляет, ведь Орел, как и в предыдущие годы, получает лишь толику того, что на самом деле зарабатывает.

Так, по итогам 10 месяцев 2021 года на территории города в целом собрано свыше 17 миллиардов рублей налогов и сборов. Это на 27,7 процента выше прошлогоднего уровня. Из них в федеральный бюджет ушло более 4,8 миллиарда рублей с приростом на 37,9 процента к уровню прошлого года. В территориальный бюджет Орел перечислил свыше 12,2 миллиарда рублей, или на четверть больше, чем год назад. В городской бюджет поступило то, что осталось, а именно чуть более 1,6 миллиарда рублей.

Впрочем, и в этом при желании можно найти определенный позитив. Например, в городскую казну в этом году налогов поступило на 207,2 миллиона рублей, или на 14,4 процента больше, чем годом ранее. Основной рост сложился по налогу на доходы физических лиц, платежи которого возросли на 7 процентов и составили 1,039 миллиарда рублей. По единому сельскохозяйственному налогу платежи возросли на 29,4 процента и составили 11,7 миллиона, по земельному налогу поступления выросли на 15,2 процента – до 234,8 миллиона рублей.

Основным источником перечислений из Орла в федеральный бюджет является НДС. Платежи по нему в этом году возросли на 27 процента, или на 800 миллионов рублей и превысили 3,7 миллиарда. Среди поступлений в бюджет региона обращает на себя внимание положительная динамика по налогу на прибыль. Сборы по нему увеличились почти на 1,5 миллиарда рублей, или в 1,7 раза, и составили более 3,7 миллиарда.

ИА «Орелград»