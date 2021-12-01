Оскандалившийся подрядчик ремонта Красного моста проиграл суд

Компанию обязали заплатить за демонтаж конструкций Красного моста.

В Орле компетентные органы продолжают разбираться с последствиями сорванной реконструкции Красного моста в Орле. Напомним, власти города выбрали подрядчиком белгородскую компанию «Ремспецмост». Ее гендиректор в сентябре 2021 года был задержан и помещен в СИЗО города Орла по обвинению в совершении нескольких преступлений. По версии следствия, для победы в конкурсе он представил поддельные документы, а затем растратил полученный аванс в размере около 170 миллионов рублей.

Новые подробности скандала вокруг реконструкции Красного моста всплыли во время процесса, прошедшего в арбитражном суде Орловской области. Последний рассмотрел исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Рикс», зарегистрированного в орловском райцентре Верховье. Ответчиком выступил печально известный «Ремспецмост», а в качестве третьего лица было привлечено «Управление капитального строительства г. Орла».

Истец просил о взыскании задолженности, неустойки и процентов в сумме 4,677 миллиона рублей с продолжением начисления неустойки и процентов. Ответчик в судебное заседание не явился, а иск признал только частично. Как следует из материалов дела, муниципальный контракт на реконструкцию Красного моста был заключен между «УКС» и белгородской компанией в ноябре 2020 года. В его рамках помимо прочих должны были быть выполнены работы по демонтажу аркадной части моста с погрузкой строительного мусора в самосвалы и вывозом их на полигон ТБО.

Представители казенного учреждения в своем отзыве при этом подчеркнули: они не располагали сведениями о том, что «Ремспецмост» в рамках муниципального контракта работал с субподрядчиками. Как раз таким субподрядчиком и была компания «Рикс». В феврале 2021 года «Ремспецмост» заключил с ней договор на услуги спецтехники, которую субподрядчик должен был доставить в Орел. Сторонами был согласован объект: «Реконструкция «Красного моста в городе Орле».

Истец заявил, что свои обязательства исполнил полностью, однако денег в полном объеме не получил, что и стало причиной для обращения в суд. Заказчик вовремя не заплатил, в частности, за демонтаж внешних фасадных стенок, железобетонных и других конструкций при помощи отбойных молотков. Изучив представленные сторонами материалы, суд решил исковое заявление удовлетворить и взыскать с «Ремспецмоста» задолженность по договору на услуги спецтехники в сумме 1,719 миллиона рублей и задолженность по договору подряда в размере 2,8 миллиона рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

ИА «Орелград»