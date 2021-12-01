Перед судом предстанет молодой житель Мценска, нанесший бабушке смертельные увечья

1.12.2021 | 11:47 Закон и порядок, Новости

Конфликт произошел из-за разбитого ранее окна.

22-летний житель Мценска предстанет перед судом за нанесение тяжкого вреда здоровью своей бабушки, из-за которого женщина скончалась. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В августе этого года молодой человек, будучи пьяным, находился в гостях у своей престарелой бабушки. Между ними произошел конфликт из-за того, что ранее он разбил окно в ее квартире. Бабушка получила множество ударов руками и ногами, из-за которых скончалась в медучреждении.

В настоящее время следствие окончено и собрана достаточная доказательная база, включая признание обвиняемого.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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