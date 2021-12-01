В Орле стало на 1000 миллионеров больше

1.12.2021 | 17:15 Новости, Экономика

В регионе подвели предварительные итоги декларационной кампании 2021 года.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в текущем году в налоговые органы региона поступило около 67 тысяч деклараций, заполненных по форме №3-НДФЛ. Речь идет о декларациях физических лиц, то есть простых граждан, которые должны расплатиться с государством за доходы, полученные в предыдущем году. Кстати, количество поданных деклараций почти на треть превысило показатель аналогичного периода 2020 года.

«В структуре заявленных доходов за 2020 год наибольший удельный вес, порядка 91 процента, по-прежнему занимают налогоплательщики, представившие декларации с суммой дохода до 1 миллиона рублей, — сообщает пресс-служба регионального управления ФНС. — Число декларантов-«миллионеров» по сравнению с 2019 годом выросло более чем на 1000 человек. Данное увеличение обусловлено, в основном, ростом количества физических лиц, реализовавших имущество и представивших декларации о полученных доходах».

В ведомстве также отмечают, что в текущем году зафиксирован рост количества налогоплательщиков, представивших декларации за 2020 год по доходам от продажи имущества. Показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом примерно на 3000 человек, или почти на три четверти. Общая сумма предоставленных имущественных налоговых вычетов, документально подтвержденных расходов, по таким декларациям выросла в 2 раза и составила около 4 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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