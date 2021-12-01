В Орле возбудили уголовное дело по факту гибели полковника московской полиции

В понедельник вечером под Орлом вместе с отцом погиб начальник одного из отделов Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Москве.

Возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой погибли два человека, один из которых был сотрудником столичной полиции.

«По данным следствия, 29 ноября 2021 года в вечернее время на участке автодороги «Ливны-Русский Брод-Верховье», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «BMW-Х7», водитель которого допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля погибли на месте», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По информации «МК в Черноземье», погибший был начальником одного из отделов Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Москве. Вместе с ним разбился его отец.

ИА «Орелград»