Жителей Орла массово предостерегут от выхода на лед

В областном центре стартовал месячник безопасности на водных объектах.

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2021-2022 годов на территории города Орла распорядилась мэрия. Соответствующее постановление издал мэр Юрий Парахин. Он же утвердил план основных мероприятий. Этим документом, в частности, предусмотрена установка запрещающих знаков «Переход по льду запрещен» и информационных стендов о мерах безопасности на льду на водоемах города. Также мэр велел своим подчиненным обеспечить своевременное восстановление знаков в случае их порчи и утраты.

По решению мэрии в областной столице уже проходят совместные рейды, в которых принимают участие сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области и городского УМВД. Цель этих рейдов заключается в предупреждении происшествий в период ледостава. Кроме того, по давно сложившейся традиции в городе распространят информационные материалы – памятки о правилах поведения на водоемах в осенне-зимний период, об оказании первой помощи терпящим бедствие на льду, о состоянии ледового покрова, об угрозе подвижки льда в периоды оттепелей и ледохода, о происшествиях на льду и т.д. Они будут размещены в общественных местах, в общественном транспорте, СМИ и на официальном сайте администрации города Орла.

Планом также предусмотрено проведение в учреждениях образования и культуры занятий, бесед и инструктажей по мерам безопасности на водоемах, особенно в период зимних и весенних каникул, размещение стендов и классных уголков по соответствующей тематике. Инструктажи проведут и с работающим населением.

ИА «Орелград»