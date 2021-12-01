Жители Орла стали свидетелями переброски танков в южном направлении

1.12.2021 | 15:34 Новости, Политика

Вблизи Орловской области накаляется международная обстановка.

Телеграмм-канал «Орлец» опубликовал фото массового транспортирования танков через Орел. Оно было сделано в минувшее воскресенье в районе завода «Химмаш». Отмечается, что поезд двигался со стороны Брянска.

Отметим, что вчера Представитель Минобороны США Джон Кирби заявил о том, что Россия продолжает наращивать численность своих войск возле границы с Украиной.

В свою очередь, Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, сегодня заявила о том, что в зоне донбасского конфликта сейчас находятся порядка 125 тысяч украинских солдат и офицеров. Это примерно половина общей численности украинской армии.

А обозреватели донбасского конфликта заявляют о нарушениях режима прекращения огня по всей линии соприкосновения конфликтующих сторон.

ИА «Орелград», фото «Орлец»

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