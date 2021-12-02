Десятки орловских предприятий получили деньги за безработных

Эти организации стали участниками программы господдержки работодателей.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, на текущий момент 76 организаций региона стали участниками программы господдержки работодателей, получающих за трудоустройство безработных граждан государственные субсидии. Напомним, данная мера поддержки была введена по всей стране правительством страны после начала пандемии новой коронавирусной инфекции, когда многие организации из-за финансовых трудностей начали сокращать штаты.

Государство предоставило субсидии, чтобы предприятия ничего не теряли. Выиграли от этого и безработные, которые сумели трудоустроиться. В масштабах Орловской области в рамках данной программы предприятия-участники предоставили безработным 480 свободных рабочих мест. Сообщается, что это были должности водителей, сторожей, продавцов, укладчиков-упаковщиков и другие.

«Среди заполненных безработными вакансий — электрогазосварщик, кондитер, овощевод, охранник, рабочий по ремонту, — говорят в управлении труда и занятости. — В числе трудоустроенных есть граждане, занявшие руководящие должности, к примеру, место исполнительного директора, инженерно-технические и бухгалтерские должности, вакантные места обслуживающего персонала».

По условиям программы, за трудоустройство каждого безработного Фонд социального страхования трижды перечисляет работодателю денежные средства в качестве частичной компенсации его затрат по выплате зарплаты и взносов во внебюджетные фонды. Заявки на участие в программе собирает служба занятости, она же отправляет безработных на конкретные предприятия. Чтобы стать участником программы, работодателю нужно соответствовать ряду требований. Например, он должен трудоустроить вузов и ссузов 2020 года, инвалидов, бывших заключенных, одиноких и многодетных родителей и других.

ИА «Орелград»