Суд обязал орловских чиновников срочно наладить перевозки

На исполнение решения суда администрации отведен всего один месяц.

Как сообщает Залегощенский районный суд, без удовлетворения оставлено заявление администрации Залегощенского района. Последняя просила об отсрочке исполнения решения по гражданскому делу, которое было вынесено ранее. Из материалов следует, что иск к чиновникам подала прокуратура, выступившая в защиту прав неопределенного круга лиц, а именно в защиту сельских жителей.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в Залегощенском районе частично отсутствует транспортное обслуживание населения по утвержденным муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу. Иными словами, нет автобусного сообщения с целым рядом сельских населенных пунктов, что нарушает права местных жителей не только на само транспортное обслуживание. Без автобусов они не могут добраться до школ и больниц, других социальных учреждений и т.д.

Ранее суд удовлетворил иск прокурора и обязал чиновников организовать перевозки по муниципальным маршрутам, на что администрации был отведен ровно один месяц с момента вступления решения в силу. Судебным приставом-исполнителем в отношении администрации Залегощенского района было возбуждено исполнительное производство. Тут чиновники и попросили об отсрочке. Суд им отказал на том основании, что «отсутствие транспортного обслуживания жителей сельских поселений Залегощенского района, с учетом фактической удаленности этих населенных пунктов от административного центра, создает препятствия в доступности посещения населением социально-значимых объектов, что недопустимо». Судебное постановление уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»