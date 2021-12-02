В Орле гаишники провели «охоту» на автомобили с тюнингом

Сотрудники ГИБДД нашли на дорогах областного центра четыре «переделки».

Как сообщает областное управление ГИБДД, сотрудники этого ведомства провели в Орле рейдовое мероприятие. Его целью было выявление автомобилей, подвергшихся технической трансформации без соответствующей регистрации. В полиции напомнили, что в целом вносить технические изменения разрешается, однако любые изменения в конструкцию автомобиля должны быть согласованы с ГИБДД. Ведь «переделки» могут привести даже к трагедии.

«На территории Орловской области за 10 месяцев зарегистрировано 23 ДТП, которые произошли по вине водителей, управлявших транспортными средствами с внесенными изменениями в конструкцию, а также автомобилями, имеющими неисправность, — заявили по этому поводу в управлении ГИБДД. — В результате данных дорожно-транспортных происшествий 36 человек получили ранения, один человек погиб».

Тревожная статистика стала одним из поводов для проведения рейда. «Охота» на автомобили со своего рода тюнингом принесла свои результаты. К административной ответственности были привлечены сразу четыре водителя. Протоколы на них составили по ч.2 ст.12.5 КоАП РФ. Данная статья, напоминают в полиции, предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере 500 рублей и помещение транспортного средства на специализированную штрафстоянку.

«В основном владельцами таких автомобилей являются молодые люди, которые вносят изменения в конструкцию транспортного средства, например, занижение подвески автомобиля, установка выступающих за пределы транспортных средств механических конструкций, измененная система выхлопа, неоригинальные фары, такие как ксенон, — говорят в УГИБДД. — Все эти изменения могут привести к неисправности транспортного средства, в результате чего могут произойти ДТП».

ИА «Орелград»