В Орле с детского центра взыскали пеню в 83 раза крупнее долга

2.12.2021 | 14:31 Закон и порядок, Новости

Решение по спору с регоператором капремонта вынес арбитражный суд.

В Орле арбитражный суд удовлетворил исковое заявление Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», поданное к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества №1». Речь шла о взыскании задолженности в размере 74,49 рубля и пени в размере 6272,91 рубля. Иск был удовлетворен в полном объеме, то есть с детского центра взыскана пеня, которая примерно в 83 раза превышает сумму долга.

Участниками процесса косвенно также стала администрация города в лице управления образования, спорта и физической культуры. Изначально регоператор просил суд о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества и неустойки в размере 196 163 рубля. Однако уже в ходе судебного процесса уменьшил свои требования. Кстати, ответчик иск признал, но просил о снижении размера неустойки «в связи с ее чрезмерностью».

Как следует из материалов дела, упомянутому детскому центру на праве оперативного управления принадлежат два нежилых помещения, расположенные в многоквартирных домах на улицах Металлургов и Рощинской в Орле. По закону за них должны ежемесячно платиться взносы на капремонт общего имущества в МКД. По указанным выше помещениям производились начисления взносов на капремонт, в подтверждение чему истец представил выписки по счетам за период с февраля 2016 года по июль 2021 года на 436,7 тысячи рублей. Однако в ходе судебного разбирательства ответчиком была оплачена подавляющая часть основного долга. Остаток составил те самые 74,49 рубля. Несмотря на столь мизерный долг, требование об уплате пени не было снижено.

ИА «Орелград»

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