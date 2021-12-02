В Орле стартовал конкурс семейной фотографии

Мероприятие проводится в интернет-формате и является открытым по составу участников.

Администрация города Орла распорядилась о проведении открытого городского интернет-конкурса семейных фотографий «Семьи счастливые моменты!». Он проводится в целях укрепления и развития института молодой семьи и повышения его социальной значимости в молодежной среде. Конкурс станет одним из мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2020-2022 годы». Организатором выступает городское управление по молодежной политике.

Конкурс уже стартовал, а продлится он по 10 декабря 2021 года. Его задачами объявлены укрепление семейных ценностей и представление обществу эталонов любви и верности в семье, распространение положительного опыта семейного воспитания и повышение ответственности родителей за воспитание детей, а также привлечение внимания к значимости роли семьи в укреплении стабильности общества и государства. К участию приглашена молодежь города Орла в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

По условиям, участники представляют работы по таким номинациям, как «Родительская любовь» (фотографии, отражающие счастливые моменты материнства или отцовства), «Поколения в лицах» (фотографии, на которых представлены несколько поколений одновременно), «Моя семья – мое богатство» (фотографии, запечатлевшие позитивные моменты семейной жизни), «Спортивная семья» (фотографии семьи, на которых изображено как взрослые и дети занимаются спортом), «Мир семейных увлечений» (демонстрация единого увлечения, хобби, занятия) и «Домашние любимцы».

Каждый участник может прислать не более одной фотографии в каждой номинации. Работы не рецензируются, но могут использоваться организатором для популяризации молодежной политики, в том числе по окончанию фотоконкурса, с обязательным указанием авторства. Фотоконкурс преследует только социально-значимые цели, подчеркивают организаторы. С 6 по 10 декабря состоится отбор конкурсных работ и подведение итогов. Победители получат памятные призы.

ИА «Орелград»