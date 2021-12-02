В Орле запланировали скромный бюджет, но с профицитом

2.12.2021 | 8:00 Новости, Экономика

Главный финансовый документ города обсудят на публичных слушаниях.

Орловский горсовет народных депутатов назначил на 10 декабря проведение публичных слушаний по проекту бюджета областной столицы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Как сообщили в парламентской пресс-службе, слушания пройдут в 16.00 часов в большом зале администрации города. Предложения и замечания по проекту в городском парламенте будут принимать до 9 декабря. Этот документ уже принят в первом чтении, хотя вопросов к нему у депутатов возникло немало.

На данный момент основные характеристики бюджета города на 2022 год таковы: общий объем доходов и расходов планируется в размере 2,995 миллиарда рублей, то есть он будет бездефицитным. Для сравнения, основные параметры бюджета города на 2021 год (с учетом внесенных в течение года корректировок) утверждены в следующих размерах: доходы – 10,644 миллиарда рублей, расходы – 11,47 миллиарда рублей, плановый дефицит — 825,1 миллиона.

Примечательно, что на плановый период бюджет в Орле планируют с профицитом, то есть власти планируют заработать больше денег, чем их потратить. Так, прогнозируемый объем доходов бюджета на 2023 год составит 3,038 миллиарда рублей, на 2024 год – 3,094 миллиарда. Профицит бюджета в 2023 году должен составить 50 миллионов рублей,  в 2024 году —  16,5 миллиона. «Председатель городского Совета Василий Новиков подчеркнул, что перед окончательным принятием главного финансового документа, депутатский корпус и администрация еще неоднократно встретятся на согласительных комиссиях, где народные избранники смогут внести свои предложения», — заявили в пресс-службе Орловского горсовета.

ИА «Орелград»

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