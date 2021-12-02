Юлия Мальфанова представила Орловскую область на совещании в Совете Федерации

В столице обсудили региональные практики проведения поисковой работы.

Лучшие региональные практики проведения поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества как направление патриотического воспитания молодёжи обсудили сегодня на совещании в Москве, приуроченном ко Дню неизвестного солдата. Мероприятие прошло при поддержке Комитета СФ по социальной политике. К участию были приглашены представители федеральных и региональных органов государственной власти, депутаты Государственной Думы, региональных отделений поисковых организаций.

Вела мероприятие член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Нина Куликовских. В обсуждении приняла участие Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Орловскую область представила депутат регионального парламента Юлия Мальфанова.

В своём вступительном слове Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил, что есть намерение лучшие практики поисковых работ объединить в один сборник – с тем, чтобы они могли быть реализованы на местах, в различных субъектах страны.

Юлия Мальфанова в своём докладе напомнила, что Орловщина стала местом ожесточенных боёв во время Великой Отечественной войны – по территории области в течение двадцати двух месяцев проходила линия фронта. Почти два года Орловская область находилась в гитлеровской оккупации.

Юлия Сергеевна сделал акцент на деятельности и находках межрегионального поискового объединения «Костёр», в составе которого действует 21 поисковый отряд с общим количеством личного состава более 800 парней и девушек из числа учащейся и рабочей молодёжи.

Также она рассказала об истории короткометражного фильма «27 Кривцовских панфиловцев», созданного командой телеканала «Первый областной» и посвящённого неизвестному подвигу роты противотанковых ружей 870-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии, которая сражалась 31 марта 1942 года на территории Болховского района. Отметим, фильм стал лауреатом Всероссийского конкурса.

Внимание было уделено и анализу масштабного проекта «Память говорит», который охватил все округа Российской Федерации.

«Подвиг солдат Великой Отечественной войны бессмертен, и наш священный долг – передать память следующим поколениям. Деятельность поисковых отрядов в этом плане бесценна. Работая на местах бывших сражений и в военных архивах, ребята восстанавливают правдивую историю. Каждый год устанавливаются сотни имён погибших воинов, большинство из которых считались пропавшими без вести. Очень важно эту патриотическую работу транслировать на всю страну, чтобы люди знали, чтобы помнили», — заявила Юлия Мальфанова, депутат Орловского областного Совета народных депутатов, председатель комитета по науке, образованию и культуре Палаты молодых законодателей.

ИА «Орелград»