Эксперты оценили эффективность ТОСЭР «Мценск»

Особая экономическая зона под Орлом отметилась небольшими платежами в бюджет.

Администрация Мценска обнародовала итоги работы территории опережающего социально-экономического развития «Мценск». Напомним, сам город является не только орловским райцентром, но и моногородом со значительным промышленным потенциалом. В список моногородов он был включен на федеральном уровне еще в 2014 году. А в 2019 году постановлением правительства РФ сроком на 10 лет была создана ТОСЭР «Мценск».

В рамках соглашения с Министерством экономического развития РФ, за весь период функционирования этой особой зоны объем инвестиций должен составить не менее 5 миллиардов рублей. Количество созданных рабочих мест должно составить не менее 996 единиц. Согласно озвученным данным, за 2019-2020 годы резидентами ТОСЭР стали 13 предприятий. В текущем году статус резидента получили «Мценский завод прецизионных сплавов» и компания «Энергопроф». В то же время компания «Мценск сервис групп» статус резидента утратила.

Таким образом, в настоящее время в качестве резидентов ТОСЭР зарегистрировано 14 предприятий. Согласно официальным данным, восемь из них уже завершили инвестиционные фазы и приступили к выпуску продукции. Также сообщается, что всего начиная с 2019 года и по сей день в экономику города инвестировано 3,937 миллиарда рублей. При этом объем капитальных вложений оценивается более чем в 2,33 миллиарда.

Резиденты создали 1514 новых рабочих мест, что в полтора раза превышает оговоренный показатель. В целом налоговая эффективность резидентов ТОСЭР «Мценск» по итогам 2020 года оценивается в размере 6,4 миллиона рублей, которые поступили в бюджет города. В январе-сентябре текущего года налоговые поступления в местный бюджет составили 8,8 миллиона рублей, отмечают в администрации Мценска.

ИА «Орелград»