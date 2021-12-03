На дорогах Орла перевернулся КамАЗ, водитель попал в больницу

3.12.2021 | 11:08 Новости, Происшествия

После оказания помощи водителя отпустили на амбулаторное лечение.

Вчера в Северном районе Орла перевернулся грузовик, водителю потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 16.20 45-летний водитель грузовика КамАЗ 6520-53 ехал по улице Северный Парк в направлении улицы Завозная. В районе дома № 3 «А» он потерял управление над грузовиком. Произошел съезд КамАЗа с дороги, после чего он опрокинулся.

Бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в больницу. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования