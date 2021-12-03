На дорогах Орла перевернулся КамАЗ, водитель попал в больницу

После оказания помощи водителя отпустили на амбулаторное лечение.

Вчера в Северном районе Орла перевернулся грузовик, водителю потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 16.20 45-летний водитель грузовика КамАЗ 6520-53 ехал по улице Северный Парк в направлении улицы Завозная. В районе дома № 3 «А» он потерял управление над грузовиком. Произошел съезд КамАЗа с дороги, после чего он опрокинулся.

Бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в больницу. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»