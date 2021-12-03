Начальника ГИБДД осудили в Орловской области

Полицейский неприкрыто требовал денежные взятки у автовладельцев.

Хотынецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении должностного лица. Как уточнила пресс-служба райсуда, дело было возбуждено по статьям 291.2, 285 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а его фигурантом стал начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Урицкому району. Проще говоря, его обвинили в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в первом случае он, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, выявил в действиях местного жителя признаки административного правонарушения. А за несоставление им протокола об административном правонарушении, что позволило бы нарушителю избежать ответственности, гаишник потребовал взятку. Ее размер составил 300 рублей. За это же деяние ему вменили злоупотребление полномочиями, поскольку гаишник в силу возложенных на него законом и государством обязанностей должен был привлечь нарушителя к ответственности.

Во втором случае обвиняемый заявил другому потерпевшему, что в случае передачи ему 70 тысяч рублей он сможет оформить и выдать водительское удостоверение. Потерпевший на такие условия согласился. Между тем, гаишник в силу занимаемой им должности не был наделен полномочиями по оформлению и выдаче водительских удостоверений на право управления транспортными средствами. Суд посчитал, что полицейский знал об этом и обманул своего «клиента». Так и сформировался эпизод о мошенничестве.

Сообщается, что подсудимый виновным себя не признал, но суд пришел к иному выводу. Полицейский получил наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года, отбывать которое он должен в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на аналогичный срок лишили права работать в системе правоохранительных органов, а также лишили специального звания «подполковник полиции». Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»