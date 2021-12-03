Орловца обязали заплатить 80 тысяч за выброшенную бутылку пива

Бутылка была выброшена из автомобиля и угодила в стекло другого авто.

Верховский районный суд рассмотрел достаточно редкое гражданское дело о возмещении ущерба. Иск подал автовладелец. В суде он заявил, что на автомобиле марки «Мицубиси Оутландер» он двигался по дороге со стороны села Русский Брод Верховского района в сторону города Ливны Орловской области. Впереди него ехал автомобиль марки «Нива Шевроле». В какой-то момент пассажир отечественной легковушки выбросил в окно пустую бутылку из-под пива, которая попала в электроопору и разбилась.

Это разгильдяйство, иначе и не назвать данный поступок, едва не привело к серьезной аварии и трагедии. Дело в том, что осколки разбитой бутылки отлетели от световой опоры и угодили в лобовое стекло указанной выше иномарки. В результате стекло треснуло. В суде потерпевший потребовал взыскать с пассажира, который стал ответчиком, стоимость ремонта.

«Согласно заключению эксперта сумма материального ущерба, причиненного автомобилю «Мицубиси Оутландер», составила 79 800 рублей, — следует из сообщения суда. — Ответчик не отрицал вину в причинении данного ущерба, согласившись с его размером, признал исковые требования. Решением суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме».

ИА «Орелград»