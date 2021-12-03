Орловчанка попала под суд из-за истории с пультом от ТВ

Жительница Глазуновского района осуждена за заведомо ложный донос.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос о совершении преступления). Как пояснили в пресс-службе суда со ссылкой на приговор, в сентябре этого года женщина со своего мобильного телефона позвонила в дежурную часть ОМВД. Она заявила оперативному дежурному о том, что другая гражданка, которую она назвала по имени и фамилии, забрала у нее ключи от квартиры и два пульта от телевизора.

По указанному ею адресу были направлены сотрудники следственно-оперативной группы. Они предупредили заявительницу об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления. Однако она настаивала на своем и официально написала заявление, в котором просила привлечь к уголовной ответственности указанную ею гражданку за совершение кражи пульта и ключей.

Более того, последняя была также обвинена в краже кошелька с 10 тысячами рублей внутри и поломке компьютера. «Потерпевшая» пожаловалась полицейским, что причиненный ущерб является для нее значительным. В тот же день заявление было передано в следственную группу. В ходе проведения проверки было установлено, что, сообщенные «потерпевшей» сведения не соответствуют действительности. Она попросту соврала, оговорив гражданку из чувства личной неприязни. А когда дело завели на нее, сразу во всем призналась и раскаялась. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»