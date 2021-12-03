Орловцы массово обратились за налоговыми вычетами

Около 900 жителей региона воспользовались правом на инвестиционный вычет.

В Орловской области порядка 70 процентов налоговых деклараций, поданных простыми гражданами в этом году, составляют декларации физических лиц с заявленными имущественными, социальными и инвестиционным налоговыми вычетами. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления ФНС России. В ведомстве говорят, что подобная статистика уже стала ежегодной тенденцией. Подсчитано, например, что 22 тысячи жителей региона обратились в налоговые органы за предоставлением имущественного вычета в связи с приобретением жилья.

По сравнению с предыдущим годом рост количества таких заявителей составил 7 процентов, а общая сумма заявленного в данном случае имущественного налогового вычета увеличилась почти на 900 миллионов рублей. Кроме того, 7,5 тысячи орловцев получили социальные вычеты, их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось на 17 процентов. При этом сумма заявленных социальных налоговых вычетов выросла более чем на 60 миллионов рублей.

«Почти в 2 раза выросло число налогоплательщиков, заявивших введенный в 2015 году новый вид налогового вычета – инвестиционный (около 900 человек), — сообщает управление ФНС. — Сумма вычета к уровню прошлого года также выросла — в 2 раза, и составила порядка 245 миллионов рублей. Следует отметить, что общая сумма налога на доходы физических лиц, фактически возвращенная из бюджета, увеличилась и составила более 1,2 миллиарда рублей, или порядка 13 процентов от общих поступлений НДФЛ в бюджет за истекший период 2021 года».

ИА «Орелград»