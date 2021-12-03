Орловским чиновникам не хватает денег на памятники

Власти Болховского района признали проблему недофинансирования.

Администрация Болховского района Орловской области утвердила трехлетнюю муниципальную программу сохранения и реконструкции военно-мемориальных объектов. Ее основная цель — приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков. Вспомогательными задачами являются сохранение культурного наследия, формирование единого культурного пространства, а также развитие нравственного, духовного и патриотического воспитания местного населения.

Финансироваться программа будет за счет средств районного бюджета (160 тысяч рублей) и внебюджетных источников (20 тысяч рублей). Суть проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами приведены в паспорте документа. В нем отмечено, что в годы Великой Отечественной войны на территории Болховского района проходили кровопролитные сражения. Его жители свято чтят память погибших советских воинов при освобождении родной земли.

На территории района установлены 59 различных памятных объектов, в том числе 49 братских могил, четыре одиночных могилы, одно безымянное воинское захоронение в поселке Великоленинский, одно мемориальное кладбище в селе Кривцово. Кроме того, имеется четыре памятных знака: памятник-танк, Аллея Славы, памятная доска Юркиной и памятный знак морякам. Судя по описанию чиновников, находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения находятся в ненадлежащем состоянии. Сооружения, выполненные из гипса, цемента и бетона, обветшали…

Также отмечается, что практика шефской помощи предприятий, школ и коллективных хозяйств частично прекращена в связи с их ликвидацией или недостаточным финансированием. Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонт, замену плит требуются значительные. А «принимаемые органами местного самоуправления меры по содержанию в порядке, благоустройству и сохранности мемориальных сооружений и объектов, увековечивающие память погибших при защите Отечества, недостаточны».

«Часть муниципальных образований из-за значительного количества военно-мемориальных объектов на их территориях имеют ограниченные возможности по изысканию денежных средств на их содержание и обеспечение сохранности», — признают чиновники. Кстати, по статистике наибольшее количество воинских захоронений (19) находится на территории Багриновского сельского поселения.

ИА «Орелград»