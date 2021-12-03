Под Орлом болельщика осудили за избиение на трибуне

Житель Колпны поколотил соседа по трибуне на хоккейном корте.

Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении жителя Колпнянского района, обвиненного в нанесении побоев. Иными словами, мужчину осудили за преступление, предусмотренное статьей 116.1 УК РФ. Как пояснили в пресс-службе районного суда, инцидент произошел 30 апреля 2021 года на хоккейной трибуне корта, расположенного в поселке Колпна. Подсудимый в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Действовал он «в силу внезапно возникшего умысла на почве возникших личных неприязненных отношений с потерпевшим». Было установлено, что мужчина дважды ударил кулаком по лицу потерпевшего, который, как сообщается, в силу своего физического состояния не мог оказать активного сопротивления. Серьезного вреда здоровью удары, к счастью, не причинили, иначе и статья была бы более тяжкой. Однако дебошир все равно предстал перед уголовным судом.

Более того, выяснилось, что это далеко не первый подобный поступок в его недавней биографии. Ранее мировой суд наказал его штрафом в размере 5000 рублей в рамках административной статьи 6.1.1 КоАП РФ (побои). При вынесении приговора районный суд это учел, как учел и смягчающие обстоятельства. Таковыми суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном. В результате хулиган получил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Остается только надеяться, что такого наказания осужденному действительно хватит для исправления, и он больше ни на кого не нападет.

ИА «Орелград»