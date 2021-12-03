Шувалов объяснил, почему орловским беременным не платят за прививку от коронавируса

«Здесь неуместно говорить, что кого-то за что-то нужно подкупить или стимулировать».

Станислав Шувалов, исполняющий обязанности руководителя областного департамента здравоохранения, ответил на вопрос о том, почему в регионе нет выплат для беременных, привившихся от коронавируса.

Это произошло во время прямого эфира с жителями Орловской области. Жительница привела пример Курской области, где действуют подобные выплаты и спросила о позиции орловских властей.

«Мы на самом деле здесь никого не подкупаем. Прививка делается бесплатно. Прививка способна спасти жизнь человека. Мы видим то, что у беременных новая коронавирусная инфекция протекает тяжело. Нужно, чтобы человек ответственно понимал, что прививка может спасти его жизнь и сохранить здоровье. Здесь неуместно говорить, что кого-то за что-то нужно подкупить или стимулировать», — заявил Станислав Шувалов.

ИА «Орелград»