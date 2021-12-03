В Орловской области зарплата застыла на прошлогоднем уровне

3.12.2021 | 7:00 Новости, Экономика

Статистики обнародовали данные о заработках жителей региона.

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях Орловской области. Сообщается, что средняя номинальная зарплата, начисленная за сентябрь 2021 года, составила в регионе 34 278 рублей. Она увеличилась по сравнению с августом 2021 года на 0,6 процента, по сравнению с сентябрем предыдущего года — на 8,3 процента. При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, осталась на уровне сентября 2020 года.

Наибольшая средняя зарплата, как и в предыдущие месяцы, зафиксирована в сфере финансовой и страховой деятельности, сотрудники которой в Орловской области зарабатывают по 46 904 рубля в месяц. На второе место после недолгого перерыва вернулись чиновники. Средняя зарплата в сфере государственного управления составляет 43 445 рубля. Еще недавно чиновников по уровню заработка обходили работники АПК, что объяснялось сезонным фактором – во время уборки урожая средние зарплаты в этом секторе традиционно вырастают.

Однако в новом «рейтинге» работники сельского хозяйства опустились на третье место. Их средний заработок составляет 38 820 рублей в месяц.  Далее следуют сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром (38 059), обрабатывающие производства (36 397), транспортировка и хранение (36 179),  оптовая и розничная торговля (31 570), строительство (31 264), образование (29 871), здравоохранение и социальные услуги (28 792), культура, спорт, организация досуга и развлечений (28 165 рублей в месяц).

ИА «Орелград»

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