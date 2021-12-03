Юные орловские хоккеисты сражаются за медали турнира «Наш лед»

В первом матче Орел победил Смоленск со счетом 10:4.

3, 4 и 5 декабря на площадке Ледовой арены Зареченского микрорайона г. Орла проходят соревнования по хоккею с шайбой среди детей 2012 г.р.

В турнире принимают участие спортсмены из Орла, Брянска, Смоленска, Железногорска (Курская область), Боброва (Воронежская область) и Мичуринска (Тамбовская область).

В своем первом матче орловские хоккеисты разгромили соперников из Смоленска со счетом 10-4. Железногорские спортсмены со счетом 9-3 обыграли сверстников из Брянска, а команда из Боброва победила хоккеистов Мичуринска со счетом 6-1.

В субботу, 4 декабря, каждая команда проведет по 2 матча. Финальные встречи пройдут в воскресенье, 5 декабря. С расписанием игр можно познакомиться на странице турнира в Инстаграмм .

Прямые трансляции матчей проводит ютуб-канал спортшколы «Ледовое поколение».

Хоккейный турнир организован спортивной школой «Ледовое поколение» и компанией «Наш лёд», при участии Фонда поддержки и развития хоккея Орловской области, ООО «ФосАгро-Орёл», АО «Орелмасло», ООО «Фригогласс Евразия» и НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Соревнования проводятся с ограничениями в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Орловской области.

ИА «Орелград»