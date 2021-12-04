Орловские казаки будут нести государственную службу

Областные власти придумали для казаков новые правила.

Правительство Орловской области утвердило порядок принятия гражданами Российской Федерации обязательств по несению государственной гражданской службы. Сразу поясним, что действие документа рассчитано только на членов казачьих обществ. Указанные обязательства, согласно постановлению, принимают на себя члены хуторских, станичных, городских, районных, окружных и отдельских казачьих обществ, созданных в соответствии с Федеральным законом «О государственной службе российского казачества».

Как следует из региональных правил, члены казачьего общества должны в письменной форме подавать заявления о принятии обязательств по несению службы на имя своего атамана. Последний обязан выносить эти заявления на рассмотрение высшего представительного органа казачьего общества. Таковым может быть общее собрание, казачий круг, сбор или сход. Оно выносит решение, которое официально оформляется в письменной форме и подписывается атаманом.

В этом решении строго фиксируется численность тех казаков, заявления которых были утверждены высшим представительным органом. Далее эти казаки, как и обычные граждане, в установленном порядке заключают индивидуальные трудовые договоры о прохождении ими государственной гражданской службы. Кстати, решение круга или схода также должно быть согласовано с атаманом вышестоящего казачьего общества.

ИА «Орелград»