Орловский завод попался на «подделке» творога

Не отвечающий нормам товар поставлялся в бюджетные учреждения региона.

В Орловской области вскрыты новые факты поставки в бюджетные учреждения продуктов питания, которые, мягко говоря, не соответствуют качественным показателям. Подробности этой истории рассказали в Территориальном управлении Россельхознадзора. На след недобросовестного производителя инспекторы вышли еще летом, когда в рамках государственного задания проверяли качество продуктов в бюджетных учреждениях. Отобранные пробы были исследованы в лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

В результате сразу в трех пробах творога и одной пробе сметаны, произведенных орловским предприятием, было установлено несоответствие по массовой доли жира. В случае с творогом заявленная доля составляла 9 процентов, а по факту оказалось всего пять; в случае со сметаной – 20 и 16 процентов соответственно. Кроме того, в пробе творога было выявлено наличие растительных масел и жиров на растительной основе.

Как говорят эксперты, подобные показатели указывают на то, что товар был, по сути, сфальсифицирован, так как животные жиры в нем были заменены более дешевыми растительными. Делается это ради снижения себестоимости продукции и увеличения прибыли. Однако такие товары, естественно, теряют в качестве. В ТУ Россельхознадзора, например, пришли к выводу, что изученная пищевая продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, что подтверждается результатами лабораторных испытаний.

По итогам проверки орловский производитель был привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ. Его наказали штрафом в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, по предписанию ТУ Россельхознадзора прекращено действие деклараций о соответствии на творог и сметану, которые, если бы можно было верить только маркировке на них, изготовлены из натурального молока.

ИА «Орелград»