Орловский завод попался на «подделке» творога

4.12.2021 | 16:00 Закон и порядок, Новости

Не отвечающий нормам товар поставлялся в бюджетные учреждения региона.

В Орловской области вскрыты новые факты поставки в бюджетные учреждения продуктов питания, которые, мягко говоря, не соответствуют качественным показателям. Подробности этой истории рассказали в Территориальном управлении Россельхознадзора. На след недобросовестного производителя инспекторы вышли еще летом, когда в рамках государственного задания проверяли качество продуктов в бюджетных учреждениях. Отобранные пробы были исследованы в лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

В результате сразу в трех пробах творога и одной пробе сметаны, произведенных орловским предприятием, было установлено несоответствие по массовой доли жира. В случае с творогом заявленная доля составляла 9 процентов, а по факту оказалось всего пять; в случае со сметаной – 20 и 16 процентов соответственно. Кроме того, в пробе творога было выявлено наличие растительных масел и жиров на растительной основе.

Как говорят эксперты, подобные показатели указывают на то, что товар был, по сути, сфальсифицирован, так как животные жиры в нем были заменены более дешевыми растительными. Делается это ради снижения себестоимости продукции и увеличения прибыли. Однако такие товары, естественно, теряют в качестве. В ТУ Россельхознадзора, например, пришли к выводу, что изученная пищевая продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, что подтверждается результатами лабораторных испытаний.

По итогам проверки орловский производитель был привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ. Его наказали  штрафом в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, по предписанию ТУ Россельхознадзора прекращено действие деклараций о соответствии на творог и сметану, которые, если бы можно было верить только маркировке на них, изготовлены из натурального молока.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования