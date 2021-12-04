Проблему архива под Орлом решат за счет покупки стеллажей

В Мценском районе приняли программу развития архивного дела.

Администрация Мценского района Орловской области утвердила муниципальную целевую программу развития архивного дела. Ее действие рассчитано на три ближайших года. Финансирование возьмет на себя местный бюджет, хотя щедрым его не назовешь. Всего за три года на программу планируется потратить чуть более 140 тысяч рублей. Этих денег должно хватить на покупку двух металлических стеллажей для хранения документов, а также на ремонт одного оконного блока.

Между тем, проблема постепенно назревает – новые вызовы времени предъявляют все новые требования. Как следует из преамбулы программы, на хранении в муниципальном архиве Мценского района находится 110 фондов, включающих в себя 21 702 единицы хранения на бумажном носителе и 616 фотодокументов. Ежегодно муниципальный архив выдает более 500 справок о правоустанавливающих документах на собственность, подтверждении трудовой деятельности, сведения о проживании и другое.

Вместе с тем ежегодно архив принимает порядка 400 новых единиц хранения от органов местного самоуправления, организаций и простых граждан. Отметим, что муниципальный архив занимает помещения в двух разных местах города Мценска. Одно из них находится на улице Болховской, оно муниципальное. Второе помещение для архива арендуется, оно расположено на улице Дзержинского.

В паспорте программы сказано, что в настоящее время оба этих хранилища не в полном объеме отвечают параметрам, предъявляемым законом к архивным учреждениям. На фоне устаревающих фондов растет не только количество единиц хранения, но и число запросов в архив. Решать проблему власти будут поэтапно. В частности, в рамках указанной программы помимо приобретения дополнительных стеллажей планируется расширение архивных площадей (текущая потребность – расширение на 15 процентов) и прием на работу дополнительного сотрудника.

ИА «Орелград»