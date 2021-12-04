Суд не стал рассматривать иск о взыскании 4,44 рубля с МУП «ТТП»

Такую «огромную» неустойку с предприятия хотела взыскать мэрия.

Арбитражный суд Орловской области вынес определение о возвращении заявления по иску против муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Подало его управление муниципального имущества и землепользования, входящее в структуру администрации города Орла. Оно просило суд о взыскании с МУП «ТТП» задолженности по договору аренды в размере 437,68 рубля и неустойки в размере 4,44 рубля.

Определением арбитражного суда указанное заявление изначально было оставлено без движения из-за допущенных УМИЗ нарушений при его подаче. Управлению было дано время для устранения недостатков. В частности, ему предлагалось представить надлежащие доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования спора по указанному договору, а именно претензию к МУПу с соответствующими заявленными требованиями об оплате задолженности по арендной плате.

Однако в установленный срок УМИЗ «не устранило обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения». В связи с этим исковое заявление было возвращено управлению без рассмотрения. Это дело стало для МУП «ТТП» лишь одним из многих судебных разбирательств. Самым серьезным из них на данный момент является иск энергетиков, которые требуют признать муниципальное предприятие банкротом. Ситуацию держат на контроле депутаты Орловского горсовета. Так, на своей последней сессии они одобрили выделение МУП «ТТП» субсидии в размере 86 миллионов рублей для частичного погашения его долгов. Деньги были выделены областным бюджетом. Общая задолженность МУП «ТТП» превышает 260 миллионов рублей.

ИА «Орелград»