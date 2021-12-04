Только для орловских стоматологов учебный центр «ПИК32» открывает бесплатный доступ на образовательный курс

Орловские стоматологи бесплатно пройдут курс стоимостью 35 000 рублей.

Учебный центр «ПИК 32» – это образовательная площадка в Орле, где с 2016 года повышают квалификацию сотрудники частных и государственных медицинских компаний из разных городов России и СНГ.

14 и 15 декабря «ПИК 32» проводит курс «Современная стоматология начинается с гигиены и профилактики». Курс будет полезен всем врачам-стоматологам, пародонтологам и гигиенистам стоматологическим. С лекциями выступят лучшие гигиенисты России. Обучение будет проходить в офлайн-формате. Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону +7 (4862) 22-10-84. Программа обучения представлена на сайте учебного центра pik32.ru.

Стандартная стоимость курса – 35 000 рублей, в декабре его проведут бесплатно для стоматологов Орла и Орловской области. Такой подарок коллегам региона сделан в честь 30-летия компании «32», в состав которой входит учебный центр «ПИК32».

Сегодня компания «32» (ссылка на сайт 32orel.ru) – это 2 современные стоматологии для взрослых «3D» и «32», стоматологическое отделение для детей «3D-дети», а также врачебная косметология «32» и учебный центр. Компания «32» также известна как автор социальных проектов по профилактике стоматологических заболеваний, получивших признание в России и за рубежом. В этом году орловской компании «32» исполняется 30 лет.

ИА «Орелград»