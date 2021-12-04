Уборка мусора остается драйвером роста орловской промышленности

Статистики отметили рост производственных показателей в коммунальной сфере.

Аналитики Орелстата оценили промышленное производство в Орловской области за январь-октябрь 2021 года. Сообщается, что темпы его роста за прошедшие десять месяцев составили 113,6 процента, то есть показатели аналогичного периода прошлого года превышены на 13,6 процента. Непосредственно в октябре по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года рост производства составил 111,6 процента.

Увеличение показателей наблюдалось в трех секторах, говорят статистики. Наиболее впечатляющих результатов добились объединенные в одну группу коммунальные сферы водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений. В октябре рост производства по отношению к прошлому году в данном секторе экономики составил 126,8 процента, а если брать показатели всех десяти месяцев, то и все 145 процентов.

Для сравнения, в сфере обрабатывающих производств показатели составили 111,3 и 112,6 процента соответственно, в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха — 111,2 и 115,8 процента. К драйверам роста индекса промышленного производства статистики отнесли и предприятия пищепрома. По итогам января-октября рост показателей в сфере выпуска продуктов питания в Орловской области составил 111,3 процента. Лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, было выпущено на 56,7 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года, машин и оборудования — больше на 17,6 процента.

ИА «Орелград»