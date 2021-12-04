В Орле директора разорившейся фирмы наказали за «сопротивление»

Бизнесмен привлечен к административной ответственности по иску налоговиков.

В Орле арбитражный суд рассмотрел в открытом заседании дело по заявлению инспекции Федеральной налоговой службы по городу Орлу к Павлу Овчинникову о привлечении последнего к административной ответственности по ч.5.1 ст.14.13 КоАП РФ. Из иска следует, что Овчинников является генеральным директором ООО «Зера», имеющего признаки банкротства. Налоговики обвинили его в неисполнении обязанности обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО несостоятельным, то есть банкротом.

Согласно материалам, дело об административном правонарушении было заведено в сентябре этого года старшим государственным налоговым инспектором отдела урегулирования задолженности ИФНС по городу Орлу. Основанием послужило нарушение требований закона. При наличии признаков неплатежеспособности, связанных с неуплатой налогов, директор фирмы обязан сам подать заявление о признании юридического лица банкротом.

По мнению налоговиков, Овчинников так и должен был поступить, но этого почему-то не сделал. Налоговым органом ранее было установлено, что компания «Зера» по состоянию на 20 сентября 2021 года накопила задолженность по платежам в бюджет в размере 1,28 миллиона рублей, в том числе, просроченную свыше 3 месяцев по основному долгу в размере 1,06 миллиона. По истечении срока, указанного в требованиях для добровольного погашения возникшей задолженности, налоговым органом были приняты решения о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах в банках и за счет имущества налогоплательщика.

На основании представленных документов суд пришел к выводу, что указанная выше компания отвечает признакам банкротства. Следовательно, директор обязан был обратиться с заявлением о признании фирмы несостоятельной, причем должен был сделать это еще в начале 2021 года. Однако он до сих пор с соответствующим заявлением в арбитражный суд не обратился. За «бездействие» директора привлекли к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.

ИА «Орелград»