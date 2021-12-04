В Орле стартовал прием заявлений на участие в ЕГЭ

Подать заявления выпускники смогут в течение двух месяцев.

В Орловской области стартовал прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и на сдачу единого государственного экзамена. Об этом сообщает Региональный центр оценки качества образования. Времени у выпускников достаточно – заявления будут принимать до 1 февраля 2022 года. Однако лучше все-таки не затягивать, ведь помимо заявления надо подать пусть и небольшой, но пакет документов.

Выпускники школ текущего года могут подать заявления по месту учебы, равно как и учащиеся профессиональных образовательных организаций. Для выпускников прошлых лет местами приема документов определены органы местного самоуправления по месту жительства. Заявление в данном случае надо подавать в городской или районный отдел образования.

«Также родители (законные представители) всех категорий участников ГИА и ЕГЭ, совершеннолетние участники ГИА и ЕГЭ, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг, могут подать заявление в электронном виде на участие в ЕГЭ через информационную систему образовательных услуг «Виртуальная школа», — добавили в Региональном центре оценки качества образования. — Обучающиеся, отказавшиеся дать согласие на обработку персональных данных, подают заявление в государственную экзаменационную комиссию Орловской области с просьбой предоставить им возможность прохождения ГИА без обработки персональных данных».

ИА «Орелград»