Ливенцев поощрят деньгами за лучшее новогоднее оформление

В Ливнах объявлен конкурс на создание лучшего новогоднего образа.

Как сообщает администрация Ливен, власти города объявили конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Прием заявок стартует 7 декабря, а сам конкурс продлится до 28 декабря 2021 года. Всего предусмотрено шесть номинаций. Жюри выберет примеры лучшего новогоднего оформления фасадов предприятий торговли и общественного питания, детсадов и школ, мало- и многоэтажных многоквартирных домов, а также частных домов.

Целью конкурса является создание праздничного образа города Ливны в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также праздничной атмосферы. Организаторы сами подсказали участникам, как можно побороться за победу. В положении о конкурсе содержатся рекомендации. Например, рекомендуется украшать не только фасад, но и окна и двери, использовать иллюминацию, снежные и ледовые скульптур. Приветствуется наличие оформленной елки или «оформление произрастающих рядом хвойных деревьев».

В каждой номинации будет определено по три призера, которые получат денежные премии. Так, за первое место бонус составит 5000 рублей, за второе – 4000, за третье – 3000 рублей. Участники, принявшие активное участие в конкурсе, награждаются благодарственными письмами главы города Ливны. При определении победителей комиссия будет оценивать художественную и эстетическую зрелищность, соответствие стиля оформления новогодней тематике, применение подсветки и музыки. Особе внимание жюри обратит на оригинальность решений, технику и качество исполнения, а также на единство стиля оформления и целостность композиции.

ИА «Орелград»