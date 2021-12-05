Орловский завод попал под санкции Минпромторга России

«Спиртовое» предприятие схлопотало крупный штраф по суду.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации к акционерному обществу «РФК». Компания тоже зарегистрирована в Москве, но свои производственные площадки у нее имеются в разных регионах, включая Орловскую область. Кстати, в Орловской области название компании в последние годы неоднократно упоминалось в связи с жалобами местных жителей на загрязнение окружающей среды, проверками надзорных ведомств, штрафами…

В данном случае Минпромторг России изначально просил о привлечении акционерного общества «РФК» к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности. Но уже в ходе разбирательства заявитель передумал и попросил о наказании в виде штрафа. Кстати, для юрлиц по указанной статье он варьируется от 100 до 200 тысяч рублей. Из материалов дела следует, что АО «РФК» имеет лицензию на осуществление деятельности по производству лекарственных средств для медицинского применения «по адресам мест осуществления деятельности». Промышленные площадки находятся на территории Краснозоренского района Орловской области в населенных пунктах Верхняя Любовша и Ключики.

В сентябре 2021 года в соответствии с приказом Минпромторга была проведена плановая документарная проверка в отношении компании на предмет соблюдения лицензионных требований. Отметим, что для изготовления лекарств используется этиловый спирт – 95-процентный концентрат для приготовления раствора для наружного применения — на всех стадиях производства. Перечень работ к лицензии, ранее выданной Минпромторгом России, не содержит сведений о возможности осуществления лицензиатом деятельности по производству, хранению и реализации нестерильных лекарственных препаратов, не требующих выделения в отдельное производство в форме концентрат.

Таким образом, заключил суд, не исключен риск нарушения лицензиатом требования о запрете производства лекарственных средств без лицензии на производство таких препаратов. Данный вывод был положен в основу административного дела. Арбитраж признал компанию виновной и наказал штрафом в размере 100 тысяч рублей. На это решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»