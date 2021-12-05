В Орле безработного осудили за долг в 1 миллион рублей

Часть этой суммы мужчина задолжал по алиментам на содержание своих детей.

В Орловской области местный житель понес уголовное наказание за крупный долг, который он накопил, в том числе, перед своими детьми. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП, на мужчину было открыто исполнительное производство. Его общая задолженность превышала 1 миллион рублей. Из них свыше 100 тысяч рублей мужчина задолжал по алиментам, которые он обязан ежемесячно выплачивать на содержание двоих несовершеннолетних детей.

«Судебные приставы Северного РОСП города Орла установили, что гражданин официально нигде не работал, на учет в центр занятости не становился и никакой материальной помощи детям не оказывал, — рассказали в управлении ФССП по региону. — За неуплату алиментов должник был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В связи с тем, что гражданин продолжил уклоняться от уплаты алиментов, дознавателем в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ».

Кроме того, приставы нашли автомобиль, принадлежавший должнику, и наложили на него арест. При этом саму машину забирать на спецстоянку не стали. Владельца оформили как ответственного хранителя. Однако хранителем он оказался безответственным, поскольку свой автомобиль от приставов «скрыл». За это на него было заведено еще одно уголовное дело по ч.1 ст.312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Суд рассмотрел оба эпизода, признал нерадивого отца виновным и по совокупности преступлений наказал его 13 месяцами исправительных работ.

«Все денежные средства, полученные осужденным, а также в ходе реализации арестованного имущества, будут направлены на погашение задолженности», — добавили в УФССП России по Орловской области.

ИА «Орелград»