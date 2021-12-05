Владельца «страшной бойни» под Орлом наказали

Индивидуальный предприниматель по решению суда заплатит крупный штраф.

В Орловской области суд по административным материалам Территориального управления Россельхознадзора привлек к ответственности владельца бойни, наказав его за нарушение правил обращения с биологическими отходами. Решение вынес Новодеревеньковский районный суд, выписавший индивидуальному предпринимателю штраф в размере 40 тысяч рублей. Поясним, что виновный владеет убойным пунктом в селе Орево Краснозоренского района Орловской области. Недавно там была проведена внеплановая выездная проверка.

«Поводом для контрольно-надзорного мероприятия послужили обращения жителей села, указывавших на нарушения предпринимателем ветеринарно-санитарных правил обращения с биологическими отходами, — рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — Проверкой установлено, что при осуществлении деятельности по убою животных индивидуальным предпринимателем не обеспечено соблюдение ветеринарно-санитарных требований перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов».

В качестве примера грубого нарушения в ведомстве привели отсутствие на бойне емкостей для перемещения биологических отходов. Кстати, такие бочки должны быть помечены надпись «Умеренно опасные отходы». Также у ИП не было необходимого охладительного или морозильного оборудования, в котором биоотходы должны храниться, ожидая утилизации.

«Биоотходы из бойни хранятся под навесом для крематора на территории предприятия, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Площадка под навесом не имеет ровного, твердого основания, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции».

В ходе проверки специалисты Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ» отобрали 10 проб смывов с технологического оборудования. Анализ выявил в них наличие бактерий группы кишечной палочки. Это означает, что существует реальная угроза распространения заразных болезней. Добавим, что ИП просто штрафом не отделается – если он пожелает продолжать работать, то бойню ему придется привести в порядок.

ИА «Орелград»