Завод-банкрот «Этанол» еще немного поживет

Суд продлил процедуру конкурсного производства в отношении спиртзавода.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего открытого акционерного общества «Этанол» Петра Благочева о продлении срока конкурсного производства. Напомним, этот завод расположен в городе Ливны Орловской области, когда-то он был одним из крупнейших спиртзаводов региона. Однако уже шесть лет находится в незавидном положении. Напомним, в ноябре 2015 года Федеральная налоговая служба России в лице МРИ ФНС №3 по Орловской области обратилась в арбитраж с заявлением, в котором просила суд признать «Этанол» несостоятельным.

В апреле 2016 года была введена процедура наблюдения, а решением арбитражного суда от 31 августа 2016 года предприятие «Этанол» было признано банкротом. Именно тогда в отношении него была открыта процедура конкурсного производства. Управлять делами на заводе Петр Благочев стал в декабре 2016 года после того, как его предшественник был отстранен судом от исполнения обязанностей конкурсного управляющего компании «Этанол».

В рамках очередного заседания действующий управляющий представил в суд свой отчет. При этом он ходатайствовал о продлении срока конкурсного производства в отношении предприятия-должника на 6 месяцев, поскольку еще не все мероприятия по проведению процедуры завершены. В частности, уже принято судом к производству, но пока еще не рассмотрено заявление конкурсного управляющего о привлечении контролирующих завод лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них убытков. Не окончено исполнительное производство о взыскании денег с должников самого завода. Суд решил ходатайство удовлетворить и продлил срок конкурсного производства в отношении «Этанола» до 25 мая 2022 года.

ИА «Орелград»