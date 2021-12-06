«Аквамарин» выделился оригинальным колористическим решением

Новый квартал отличается продуманной социальной инфраструктурой, новыми дизайнерскими решениями и планировкой территорий с использованием единого дизайн-кода.

«Аквамарин» встречает гостей оригинальным колористическим решением, создающим единое пространство для жизни и отдыха. Преобладание лазурных и небесных оттенков в сочетании с нейтральным белым цветом создает ощущение более объемного и свободного пространства. Сочетания сине-бирюзовой воды и ясного неба прекрасно оттеняют ЖК «Маяк», который является визуальной доминантной микрорайона.

Визуальная гармония ЖК «Аквамарин» достигается за счет сочетания в оформлении фасадов домов корпоративных цветов группы компаний, дополняющих друг друга. Единый дизайн-код ЖК «Аквамарин» также прослеживается и во внутренней отделке входных групп и мест общего пользования, а также в индивидуальном дизайнерском интерьере квартир.

Стоит отметить и неординарный дизайн-проект оформления детских и спортивных площадок — многообразие архитектурных форм для времяпрепровождения – детские горки, спортивные уличные комплексы, беседки и столик для игры в шахматы. В ночное время суток особое внимание к себе будет привлекать качели в форме кольца с подсветкой. Предусмотрено зонирование площадок и мест отдыха для детей, подростков и взрослых.

Отметим, что наряду со столичными коллегами, крупнейшие региональные застройщики развивают новые проекты в рамках квартальной застройки территорий. Строительный холдинг «Орелстрой», входящий в состав ГК «ОДСК», уже несколько лет прорабатывает даже мельчайшие детали в своих проектах, предлагая будущим новоселам современные решения в сфере благоустройства.

Безусловно, ЖК «Аквамарин» является ярким примером такого подхода.

ИА «Орелград»