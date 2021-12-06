Более 1000 ковидных нарушителей наказали в Орле

Впечатляющая статистика приведена лишь по одному из четырех районов Орла.

В текущем году уже свыше тысячи граждан привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах без средств защиты органов дыхания. Такие данные приводит пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла. Сообщается, что в целом в период с 1 января по 30 ноября 2021 года в этот суд поступило 2512 дел данной категории, причем все они были заведены за неиспользование в общественных местах санитарно-гигиенической маски.

«За 11 месяцев окончено 2381 дело об административных правонарушениях предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (нарушение законодательства за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации), — отметили в суде. — На сегодняшний день 1253 дела возвращены и направлены по подведомственности. Из числа рассмотренных дел 1023 правонарушителя привлечены к ответственности с назначением административного наказания».

Тем временем, пресс-служба губернатора сообщила о том, что в регионе усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте. Только за неделю было проведено шесть совместных рейдов. Два из них прошли на оживленных остановках около ярмарок выходного дня. Кроме того, в ежедневном режиме продолжаются проверки соблюдения «масочного режима» с помощью фото- и видеофиксации.

«Проверено более 350 автобусов, выявлено 24 новых нарушения, — рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин. — Прошел ряд судебных заседаний по рассмотрению протоколов, составленных сотрудниками департамента. В результате вынесено пять новых предупреждений, а всего за время пандемии — 126. Также назначено пять штрафов по 30 тысяч рублей. Общая сумма штрафов за период пандемии составила 1,827 миллиона рублей».

ИА «Орелград»