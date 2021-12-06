Геннадий Парахин рассказал, за что его уволил глава орловского департамента промышленности

Директор фонда промышленности утверждает, что Максим Петров требовал выдать кредиты пяти компаниям, у которых был один владелец.

Геннадий Петров, возглавлявший «Фонд развития промышленности Орловской области», рассказал журналистам о причинах своего конфликта с Максимом Петровым, руководителем департамента промышленности и торговли.

«Фонд отказывается выдавать займы фирмам, которые лоббирует Петров, без надлежащего оформления всех документов. К тому же все эти компании принадлежат одному человеку. Можно предположить афилированность чиновника», – рассказал Парахин изданию «Орелтаймс».

По информации издания «Орловские новости», третьего декабря Максим Петров уволил Геннадия Парахина. Отметим, что ранее Парахин занимал нынешнюю должность Петрова.

ИА «Орелград»