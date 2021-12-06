Губернатор «внедрил» своих людей в облизбирком

Избирательная комиссия определилась с окончательным составом.

Избирательная комиссия Орловской области сообщила о своем формировании в полном составе. Дело в том, что срок полномочий комиссии действующего состава истекает в декабре текущего года. Сама региональная Избирательная комиссия состоит из 14-ти членов с правом решающего голоса, а для большей объективности ее работы, согласно требованиям федерального законодательства, формируется она в равных долях губернатором и областным парламентом.

«Орелград» уже рассказывал о том, что на ноябрьском заседании Орловского облсовета депутаты утвердили список из семи своих кандидатов в члены облизбиркома. Все они уже включены в его состав. А 30 ноября 2021 года губернатор издал указ, которым утвердил своих представителей. Так, по воле губернатора в состав облизбиркома включены Светлана Гонтарь, Татьяна Мартынова, Лилия Пиняева (она является председателем действующего состава облизбиркома), Антон Рудаков, Ирина Сафонова, Вадим Соколов и Альбина Сотникова.

Облизбирком также сообщает, что первое заседание обновленной Избирательной комиссии Орловской области, по закону, должно состояться в десятидневный срок после дня окончания избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы и Орловского областного Совета. Однако эти кампании уже прошли. Поэтому новый состав соберется не ранее дня истечения срока полномочий комиссии действующего состава.

ИА «Орелград»