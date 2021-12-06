Орел планирует занять в 2022 году 1,5 миллиарда рублей

Средства потребуются городу для погашения предыдущих долгов.

Орловский горсовет народных депутатов предварительно утвердил программу муниципальных внутренних заимствования областной столицы на 2022 год. Она является обязательным приложением к проекту бюджета города на будущий год. Согласно программе, в 2022 году город планирует привлечь кредитные средства в сумме 1,55 миллиарда рублей. Предельным сроком погашения займа пока установлен 2023 год. Подчеркнем, что в данном случае речь идет о коммерческом кредите, который, вероятно, будет взят в банке.

Город также рассчитывает на бюджетный кредит, который ему может предоставить только область. В данном случае планы поскромнее. Программой предусмотрено привлечение бюджетного кредита в размере 248 миллионов рублей. Цели кредитования в обоих случаях разные. Так, за счет банковского займа предполагается погашение предыдущих обязательств, то есть это будет, по сути, перекредитование. А средства бюджетного займа город планирует направить на пополнение остатков средств на счете городского бюджета. Фактически это будет латание дыр – средства направят на самые проблемные и обязательные статьи расходов.

Напомним, депутаты городского парламента также в первом чтении утвердили основные характеристики бюджета города на будущий год. Согласно им общий объем доходов и расходов пока планируется в размере 2,995 миллиарда рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года планируется установить в сумме 2,57 миллиарда рублей, причем на 1 января 2025 года он должен снизиться до 2,5 миллиарда рублей. Напомним также, что проект бюджета на 2023 год запланирован с профицитом в 50 тысяч рублей, на 2024 год – с профицитом в 16,5 тысячи рублей. В окончательной редакции проект бюджета будет принят после того, как он пройдет обязательную процедуру публичных слушаний.

ИА «Орелград»