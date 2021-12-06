Орел планирует занять в 2022 году 1,5 миллиарда рублей

6.12.2021 | 6:00 Новости, Экономика

Средства потребуются городу для погашения предыдущих долгов.

Орловский горсовет народных депутатов предварительно утвердил программу муниципальных внутренних заимствования областной столицы на 2022 год. Она является обязательным приложением к проекту бюджета города на будущий год. Согласно программе, в 2022 году город планирует привлечь кредитные средства в сумме 1,55 миллиарда рублей. Предельным сроком погашения займа пока установлен 2023 год. Подчеркнем, что в данном случае речь идет о коммерческом кредите, который, вероятно, будет взят в банке.

Город также рассчитывает на бюджетный кредит, который ему может предоставить только область. В данном случае планы поскромнее. Программой предусмотрено привлечение бюджетного кредита в размере 248 миллионов рублей. Цели кредитования в обоих случаях разные. Так, за счет банковского займа предполагается погашение предыдущих обязательств, то есть это будет, по сути, перекредитование. А средства бюджетного займа город планирует направить на пополнение остатков средств на счете городского бюджета. Фактически это будет латание дыр – средства направят на самые проблемные и обязательные статьи расходов.

Напомним, депутаты городского парламента также в первом чтении утвердили основные характеристики бюджета города на будущий год.  Согласно им общий объем доходов и расходов пока планируется в размере 2,995 миллиарда рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года планируется установить в сумме 2,57 миллиарда рублей, причем на 1 января 2025 года он должен снизиться до 2,5 миллиарда рублей. Напомним также, что проект бюджета на 2023 год запланирован с  профицитом в 50 тысяч рублей, на 2024 год – с профицитом в 16,5 тысячи рублей. В окончательной редакции проект бюджета будет принят после того, как он пройдет обязательную процедуру публичных слушаний.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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