В Орле как в Мадриде: центр стоматологии «32» использует новые технологии имплантации

6.12.2021 | 17:12 Медицина, Новости

Орловчане могут имплантировать зубы по уникальной технологии всемирного известного доктора наук из Испании.

Про мукогингивальную хирургию знают не многие. Тем не менее она достаточно часто практикуется в имплантологии и пародонтологии. Центр стоматологии «32» выводит мукогинвальную хирургию на новый уровень для своих пациентов: орловчане могут имплантировать зубы по уникальной технологии всемирного известного доктора наук из Испании.

Специалисты центра «32» посетили международный семинар по мукогингивальной хирургии, где была представлена авторская методика испанского магистра пародонтологии и имплантации Dr. Dino Calzavara. Участники отрабатывали на практике новые методы работы. Известный врач лично руководил обучением. Практический семинар стал завершающим этапов внедрения в работу орловских стоматологов новых достижений мировой медицины по мукогингивальной хирургии. Теперь зубные импланты у пациентов «32» будут приживаться еще быстрее. Запись на прием – по телефону +7 (4862) 22-10-85.

Кроме того, в центре «32» доступны услуги стоматологических терапевтов, хирургов, ортодонтов, гигиенистов, пародонтологов, а также косметических стоматологов.

Центр стоматологии «32» входит в состав компании «32», которая работает в Орле с 1991года. Сегодня компания «32» это 2 современные стоматологии для взрослых «3D» и «32», стоматологическое отделение для детей «3D-дети», а также врачебная косметология «32» и учебный центр. Компания «32» также известна как автор социальных проектов по профилактике стоматологических заболеваний, получивших признание в России и за рубежом. В этом году орловской компании «32» исполняется 30 лет.

ИА «Орелград»

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