В Орле как в Мадриде: центр стоматологии «32» использует новые технологии имплантации

Орловчане могут имплантировать зубы по уникальной технологии всемирного известного доктора наук из Испании.

Про мукогингивальную хирургию знают не многие. Тем не менее она достаточно часто практикуется в имплантологии и пародонтологии. Центр стоматологии «32» выводит мукогинвальную хирургию на новый уровень для своих пациентов: орловчане могут имплантировать зубы по уникальной технологии всемирного известного доктора наук из Испании.

Специалисты центра «32» посетили международный семинар по мукогингивальной хирургии, где была представлена авторская методика испанского магистра пародонтологии и имплантации Dr. Dino Calzavara. Участники отрабатывали на практике новые методы работы. Известный врач лично руководил обучением. Практический семинар стал завершающим этапов внедрения в работу орловских стоматологов новых достижений мировой медицины по мукогингивальной хирургии. Теперь зубные импланты у пациентов «32» будут приживаться еще быстрее. Запись на прием – по телефону +7 (4862) 22-10-85.

Кроме того, в центре «32» доступны услуги стоматологических терапевтов, хирургов, ортодонтов, гигиенистов, пародонтологов, а также косметических стоматологов.

Центр стоматологии «32» входит в состав компании «32», которая работает в Орле с 1991года. Сегодня компания «32» это 2 современные стоматологии для взрослых «3D» и «32», стоматологическое отделение для детей «3D-дети», а также врачебная косметология «32» и учебный центр. Компания «32» также известна как автор социальных проектов по профилактике стоматологических заболеваний, получивших признание в России и за рубежом. В этом году орловской компании «32» исполняется 30 лет.

ИА «Орелград»